Foggia nel caos. Dopo Caupano anche Maiuri potrebbe dire addio prima dell'esordio

vedi letture

In casa Foggia sembra continuare a regnare il caos. Secondo quanto rivelato da Antenna Sud il tecnico Vincenzo Maiuri, che aveva sostituito Eziolino Capuano solo poche settimane fa, non si sarebbe presentato, assieme al suo staff, alla seduta pomeridiana di allenamento del Foggia. Alla base della decisione delle incomprensioni con la società, probabilmente a causa del mercato condotto finora. Una situazione da monitorare con il Foggia che rischia di veder andar via il secondo allenatore della stagione, senza essere ancora sceso in campo in una gara ufficiale.