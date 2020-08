Ghirelli e le rose a 22: "Aiuto per i giovani, stesso valore tecnico e abbattimento dei costi"

Lunga intervista di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, sulle colonne di Tuttosport. Il numero uno della Serie C ha parlato sia dell'impatto che avrà il prosieguo delle manifestazioni sportive a porte chiuse sui bilancio delle società di terza serie che delle tanto discusse liste a 22 per la nuova stagione: "Abbiamo allestito un regolamento che aiuta l’utilizzo dei giovani, abbatte i costi e non impatta il valore tecnico del campionato. La media delle squadre di Serie C racconta dell’utilizzo di meno di 22 tesserati a fronte di circa 25 tesserati per un costo superfluo di 11 milioni di euro. Di qui la scelta di una lista di 22 giocatori più un portiere se si infortuna che fa salire a 23 la rosa, quindi 24 in caso di infortunio prolungato di un tesserato e poi il 25° se si tessera un ragazzo del 2001. A questi si possono aggiungere tutti coloro che provengono dal settore giovanile. Si ha la possibilità di allestire una rosa ancora più ampia e che possa patrimonializzare il lavoro svolto sul territorio con i ragazzi e i giovani e al tempo stesso risparmiare".