Ghirelli: "Preoccupa l'Avellino. Abbiamo bisogno di certezze"

Ancora in bilico il futuro dell'Avellino, con il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che, dopo la presentazione dei calendari e quando manca poco meno di un mese all'avvio del torneo 2019-2020, si è espresso in merito.

Queste le sue parole, rilasciate in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com:

"Oggi si evidenzia una forte preoccupazione nella città e nella provincia di Avellino per le sorti del club. Un club glorioso, radicato nel territorio e capace di segnare la Storia del calcio italiano. Il club è approdato e si è iscritto in Serie C, un onore e un vanto per noi. Ho visto, direttamente, nella partita con il Trastevere quanto amore suscitasse e trascinasse. Il mio amico Cosimo Sibilia ha rappresentato il riferimento, mi ha fatto conoscere il presidente Claudio Mauriello, il proprietario, e sempre mi ha garantito sulla serietà e sulla consistenza del progetto e degli uomini che lo dirigevano. Anche nei momenti che è scoppiato il problema, il mio caro amico Cosimo è tornato a rassicurarmi e io di lui debbo e devo fidarmi. Recentemente è venuto con il presidente Mauriello a Firenze per i sessanta anni della Lega Pro, unica cosa che ho evitato, seppur richiesto, è stato di presentare e coinvolgere il presidente Infantino. Però, ho giudicato, comunque, questa richiesta un segno di sicurezza da parte del carissimo Cosimo. Sono tranquillo? A Roma questo termine è aborrito, da parte mia sono preoccupato. Oggi, l’Avellino è iscritto, ha affidato a un uomo del calcio come Di Somma la direzione e questo è un fatto importante. Mi chiedo, però, fino a quando la situazione può reggere? La coppa Italia e’ alle porte, abbiamo il campionato che chiama e tutto questo spinge ad assicurare certezze".