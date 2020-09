Ghirelli: "Sarà il campionato della svolta. Il ritorno del pubblico sarebbe gol straordinario"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso della presentazione del calendari di Serie C: “Sarà il campionato della svolta. Un campionato che calcisticamente si preannuncia ricchissimo, ancora una volta, di piazze prestigiose e piccole realtà da scoprire. Ora che abbiamo il calendario, si può finalmente ricominciare a parlare di calcio. Certo, è il momento in cui ogni sogno sulla propria squadra del cuore è permesso, quello che dà la carica perché stanno per ricominciare le partite. E anche se viviamo questa situazione anomala e condizionata dalla pandemia, tutti stiamo cercando di ricominciare, di tornare alla normalità. Speriamo che presto lo stadio per gli spettatori, anche se modo contingentato, non sia più solo un’illusione, ma una realtà. Quello sarebbe un gol straordinario. E poi va migliorato il protocollo sanitario, così come è pesa fortemente sulle società e non è sopportabile. - continua Ghirelli come si legge nella nota della Lega - Noi stiamo facendo il possibile per aiutare e sostenere i nostri club, consci delle difficoltà che devono affrontare per portare avanti le costose realtà del quotidiano e nuovi progetti. Ma siamo anche orgogliosi di ciò che rappresentiamo e di ciò che siamo: 60 club che a breve daranno il via a incroci entusiasmanti e partite intense. Ripartiamo con la consapevolezza che dobbiamo giocare senza perdere tempo, potremmo pagare pesantemente ogni ulteriore intoppo. Si parte”.