Ghirelli: "Stadi inospitali e freddi, da rifare. Squadre B modello sbagliato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com affrontando diversi temi caldi, dagli stadi da migliorare, ai playoff fino alle squadre B: “Nelle prossime settimane proporremo qualcosa di semplice. Gli stadi di questo paese vanno rifatti, soprattutto a partire dalla Serie C. Molti sono inospitali, freddi. Non si può andare avanti a lungo in questo modo. Va debellato anche il rischio della violenza. Prima dello strumento da utilizzare, dobbiamo porci il problema. Vorrei si aprisse finalmente un’era nuova da questo punto di vista. O meglio, porci un’emergenza. Nell’incontro con Salvini faremo una verifica per vedere qual è la compatibilità tra enunciazioni e fatti concreti. I playoff - ha proseguito Ghirelli - nell’ultimo periodo sono diventati un nuovo campionato. Nonostante il ritardo accumulato e le tante partite da recuperare, vogliamo dare un segnale centralizzante al movimento. Le partite si disputeranno tutte con confronti di andata e ritorno, anche in finale. Recuperare quanto accaduto l’ultima estate è fondamentale. Poi, dalla prossima stagione, c’è l’intenzione di ripristinare la finale unica. Adesso restituiamo alla gente il senso del calcio. Squadre B? Abbiamo preso un impegno. A febbraio - ha quindi concluso - faremo un seminario di riflessione. Questa esperienza è da considerarsi errata per come è nata. Nonostante fossimo inizialmente d’accordo, riteniamo ora questo modello sbagliato. Se le seconde squadre hanno lo scopo di costituire un asset, riprendere il cammino della Nazionale Italiana e darle altri grandi successi come in passato, nessun problema. Ma bisogna cambiare le regole. Coi giovani fino a 21 anni, italiani o quantomeno utilizzabili dalle nazionali. Insieme alle massime istituzioni calcistiche tireremo le somme”.