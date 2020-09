Ghirelli sulla revoca dello sciopero AIC: "Lavoro in sinergia per tornare subito a giocare"

A seguito dell'ufficialità della revoca dello sciopero da parte dell'AIC per la prima giornata di Serie C, arrivano alcune dichiarazioni del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Si gioca. Da domani ha ufficialmente inizio il campionato Serie C 2020-2021. E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’AIC, ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare. Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi".