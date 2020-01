© foto di Federico Gaetano

La Giana Erminio, società ultima in classifica nel girone A di Serie C, è a un passo da Paolo Acerbis, portiere in forza alla Tritium. L'ex Grosseto e AlbinoLeffe potrebbe prendere il posto di Leoni, infortunato ieri: contratto fino al 30 giugno 2020 e rinnovo automatico in caso di salvezza. Le parti sono al lavoro, come spiega TuttoTritiumGiana.com e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.