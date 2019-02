Giana Erminio, salta clamorosamente il ritorno di Solerio

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Sembrava tutto pronto per lo sbarco del terzino Matthias Solerio alla Giana Erminio, il giocatore era infatti arrivato in sede per la firma sul contratto e il primo allenamento agli ordini di Albé, che lo aveva scoperto otto anni fa. Alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto visto che la Giana aveva tutte le caselle della lista Over occupate e per poter tesserare Solerio doveva liberare un posto tagliando uno dei giocatori in rosa. Lo rivela Tuttotritiumgiana.com spiegando che al momento la situazione non pare risolvibile con Solerio che dovrà continuare ad allenarsi da solo in attesa di una chiamata.