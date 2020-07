Greco: "Sudtirol club di altissimo livello. Pronto a mettermi al servizio della causa"

Prime parole da calciatore del SudTirol per Leandro Greco, centrocampista classe 1986 con un passato fra Roma, Hellas, Foggia e Olympiacos. Ecco quanto dichiarato ai canali ufficiali del club di Bolzano: “Sono entusiasta della firma con l’FC Südtirol, società in cui c’è grande organizzazione e strutture di alto livello. Ho una grande voglia di cominciare e sono felicissimo di mettermi in gioco in una piazza che ha tanta voglia di crescere sotto tutti i punti di vista. E’ motivo di orgoglio pensare che abbiano scelto me. Mi metto al servizio della causa con la ferma volontà di fare tutto il meglio possibile. Sono abituato a guardare avanti piuttosto che pensare al passato, quindi focalizzo i miei obiettivi sui prossimi impegni. Dal punto di vista tecnico, più che un incontrista mi considero un regista che imposta il gioco”.