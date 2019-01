© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Matteo Chinellato al Gubbio, un affare in dirittura d'arrivo. Secondo quanto riferito da TuttoC.com, nella giornata di domani l'attaccante classe '91 diventerà un giocatore eugubino. Chinellato, da tempo in pole position per la sostituzione di Marchi andato al Monza, nella prima parte di stagione ha collezionato tre presenze con il Padova in cadetteria