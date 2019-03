Gubbio, Galderisi: "Settimana difficile, risultato che non volevamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Renate, il tecnico del Gubbio Giuseppe Galderisi ha detto: "Il risultato non è quello che volevamo, è stata una settimana molto difficile dopo i due pareggi in cui meritavamo molto di più, poi i quattro schiaffoni di Giana ci hanno messo in difficoltà. Oggi la gara era stata preparata con attenzione, serviva grande agonismo, ma abbiamo incontrato dei problemi, facendo tanti errori e sbagliando troppo. Quando non puoi vincere non devi neppure perdere, poteva esserci un episodio alla fine ma non abbiamo avuto neppure quello. Noi volevamo giocare corto e palleggiare ma non ci riuscivamo, sbagliavamo troppo e ci siamo rifugiati nella cosa più semplice da fare ovvero lanciare lungo, che non fa parte del nostro DNA. Avevamo tanta rabbia, questo ci ha dato motivazioni ma serve qualità, caratteristica in cui ora difettiamo un pò: ci rimetteremo in sesto e miglioreremo in questo finale di stagione, ne sono certo".