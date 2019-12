© foto di Federico De Luca

Non c'è solo la Carrarese su Lorenzo Filippini, terzino del Gubbio in uscita dal club umbro. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoC.com sul giocatore scuola Lazio ci sarebbero anche Rende e Arzignano. Filippini, che in C ha giocato anche con le maglie di Pisa e Cavese, ha collezionato 14 presenze in questa stagione.