Gubbio, Notari: "Salvezza non scontata, adesso proviamo a scrivere un'altra storia"

vedi letture

Sauro Notari, presidente del Gubbio, parla così dell'incontro avuto con il ds Giammarioli e l'allenatore Torrente, al Corriere dell'Umbria: "Ci rivedremo la prossima settimana e lì definiremo meglio tutta la stagione. Abbiamo per ora solo abbozzato alcune cose, seppure dopo aver fissato già degli intendimenti, delle linee guida che voglio siano adottate in seno al club. Abbiamo anche brindato alla salvezza, un traguardo per niente scontato. Adesso vogliamo provare a scrivere un'altra storia in rossoblù. Da dedicare a noi stessi, alla città, ai nostri tifosi che spero torneranno numerosi al Barbetti, coronavirus permettendo".