L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani attraverso il sito della Lega Pro ha parlato del titolo di campione d’inverno conquistato dicendosi sorpreso positivamente dal livello della Serie C: “Il bilancio del Monza, la squadra del mio cuore e della città in cui sono nato, cresciuto e dove ho iniziato la mia carriera da imprenditore, è finora molto buono. Siamo ovviamente contenti del titolo di campioni d’inverno, ma come tutti sanno i campionati si vincono in primavera. Dopo tanti anni di serie A e di Coppe Europee devo riconoscere con piacere che il campionato di serie C mi ha favorevolmente colpito per il buon livello di gioco, le buone prestazioni arbitrali e l’ottima organizzazione delle gare”.