Corriere dello Sport: “I cassintegrati anche in Serie C”. Partita la richiesta al Governo

Spazio alla presa di posizione della Lega Pro sulle pagine del Corriere dello Sport. “I cassintegrati anche in Serie C” è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che poi scrive: “Lega, AssoCalciatori e AssoAllenatori: tutti uniti davanti alla crisi. Partita la richiesta congiunta al Governo per gli aiuti al settore: CIGS per i redditi sotto i 50mila euro lordi e sgravi per i club”.