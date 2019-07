© foto di Andrea Giannattasio

“Gilardino firma ed è subito festa”, titola così il Corriere dello Sport sullo sbarco dell’ex campione del Mondo sulla panchina della Pro Vercelli. “Una presentazione da star, come si conviene a un campione del mondo: Alberto Gilardino era ieri sera allo stadio "Silvio Piola", e in diretta su Sky, per dire che è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. L' ex attaccante, campione del mondo 2006, ha firmato il contratto che lo legherà al club piemontese. Per l' ex bomber, protagonista con Parma, Milan, Fiorentina, Genoa e Palermo, una nuova avventura dopo l' esperienza nel finale della scorsa stagione alla guida del Rezzato, in Serie D”.