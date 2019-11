Corriere Romagna: "Rimini, Grassi deluso. Potrebbe scaricare Cioffi"

Spazio alla situazione in casa Rimini sul Corriere Romagna in edicola con la posizione del tecnico Renato Cioffi sempre più in bilico dopo la sconfitta contro l'Arzignano. "Rimini, Grassi fortemente deluso. Stavolta potrebbe scaricare Cioffi", titola il quotidiano romagnolo che poi continua: "Ieri una giornata di riflessione anche se il ko interno contro l'Arzignano ha lasciato il segno. Il bilancio del nuovo corso con il tecnico irpino e il diesse D'Agnelli è profondamente in rosso. - si legge ancora - Qualora ci fosse la rivoluzione tecnica, in pole ci sarebbe il riminese Cevoli. Subito dietro Colucci, Cuttone, Asta e Colella".