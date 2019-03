Fonte: TuttoC.com

Ennesimo capitolo in negativo in arrivo per questa disastrata stagione della Lucchese. Così il Tirreno di Lucca: "I bookmakers inglesi non quotavano il pagamento di stipendi e contributi delle mensilità di gennaio e febbraio. E, come volevasi dimostrare, nessuno ha versato un centesimo nel conto dedicato per gli emolumenti dei tesserati. Così dopo i 16 punti in meno ecco all’orizzonte altre penalizzazioni. Quelle decisive: la mazzata finale. Quanti punti? Difficile dirlo. Ci sono parametri differenti che necessitano di ulteriori approfondimenti. Diciamo che i più ottimisti stimano questa tornata del 18 marzo legata ai due mesi precedenti in 5 punti in meno (due stipendi e tre contributi in continuazione con le mensilità di novembre e dicembre) con la Lucchese che scenderebbe da 17 a 12. A cui vanno aggiunti i 2 punti degli F24 di novembre e dicembre e si scenderebbe a 10. E la recidività? Secondo alcuni giuristi di diritto sportivo la Lucchese potrebbe cavarsela, anziché con i punti in meno, con il pagamento di una multa".