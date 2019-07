Si parla del nuovo calendario di Serie C sorteggiato ieri a Roma è che vedrà un Girone C di altissimo profilo, con squadre del calibro di Bari, Catania, Catanzaro e Reggina a contendersi la promozione in Serie B. Di questo, così come dell'estromissione del Cerignola, si parla sulla prima pagina de La Gazzetta del Mezzogiorno nel pezzo dal titolo: "Serie C, alla fine il Cerignola non c'è". Per quanto riguarda il girone C invece si legge: "Il girone delle piccole patrie nella Lega Pro 'apulo-lucana'.