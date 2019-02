La Gazzetta dello Sport sulla C: "Il Progetto della vergogna"

"Il Progetto della vergogna", così titola La Gazzetta dello Sport giocando sul termine "pro", scritto in rosso, per commentare lo scempio di Cuneo-Pro Piacenza finita 20-0 con gli emiliani in campo con sette ragazzini e il massaggiatore. "La realtà, spesso, è ben più grottesca e dolorosa della fantasia. Chi avrebbe potuto immaginare, infatti, che una partita del campionato di Serie C terminasse 20-0 (il maggior scarto nella storia del calcio professionistico italiano, più di Torino-Alessandria 10-0 in A nel 1947-48 e Brescia-Ancona 12-0 in B nel 1950-51) e che una delle due squadre scendesse in campo con soli 7 giocatori? Stiamo parlando di un torneo di professionisti, mica di una sfida tra scapoli e ammogliati. - si legge ancora - Purtroppo, invece, tutto ciò è accaduto, ieri pomeriggio, allo stadio Paschiero di Cuneo dove i padroni di casa hanno seppellito il Pro Piacenza sotto una valanga di gol e di vergogna".