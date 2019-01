"Pisa non merita questo. Corrado ha pronto il dossier sugli errori arbitrali": questa l'apertura de La Nazione alla pagina riservata al Pisa.

Punto della situazione: "Non sarà reso pubblico, almeno per il momento. Ma il dossier è quasi pronto e sta per essere inviato ai vertici della Lega Pro e della Can di Serie C. Lo aveva detto il presidente Corrado nel dopopartita di PIsa-Piacenza, gara condizionata dalla direzione del signor Sozza di Seregno: «Ci faremo sentire perché la nostra città non merita questo tipo di oltraggi». E così sarà: il voluminoso rapporto sarà, verosimilmente, spedito nei prossimi giorni e conterrà l'elenco dettagliato di tutti gli errori arbitrali che, finora, hanno condizionato il campionato dei nerazzurri. Beninteso, la buona fede non è in dubbio: qualche perplessità in più, invece, su competenze e capacità delle giacchette nere che hanno diretto alcune gare dei nerazzurri".