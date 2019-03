© foto di Federico Gaetano

Prove tecniche di formazione per il Catania del neotecnico Walter Novellino. L'edizione odierna de La Sicilia titola in merito: "Catania a prova di bomber. Novellino vuole rivalutare Curiale. «Mi piace come si muove in campo»: Davis sarà titolare al fianco di Di Piazza? In vista del match di domenica contro il Potenza, in casa, il tecnico lavora sulla formazione base. Infortunati: da verificare le condizioni di Esposito, Calapai, Di Grazia, Ciancio". Ma non è tutto rose e fiori in casa rossazzurra e lo dimostra l'altro articolo presente in pagina: "Curva Nord e Curva Sud a reti unificate: «Non entreremo allo stadio perché...»".