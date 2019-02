Il quotidiano locale Libertà è inevitabilmente quello che dedica più spazio alla vicenda Pro Piacenza. Già dalla prima pagina titola: "Il Pro Piacenza non c'è più. Radiazione e farsa finita. Calcio malato. Dopo il 20-0 di Cuneo il Giudice Sportivo esclude la società dal campionato di Serie C. Bugie: soltanto 4 dei 7 giocatori schierati domenica erano in regola. Figc: attuate plurime e fraudolente violazioni per una gara farsesca. Inesperto: il presidente Pannella, artefice della dissoluzione: «Io inesperto, ma non l'unico colpevole»".

L'approfondimento da pagina 33 a pagina 35: "Pro Piacenza fuori, finalmente. Ma spariscono cento anni di storia. Solo 4 dei giocatori di Cuneo in regola col tesseramento. Azzerati i risultati dell'andata. -8 punti per la fideiussione non valida". Nel taglio basso parla Pannella: "«Io inesperto ma non mi sento l'unico colpevole». «L'errore più grave? Cercare di salvare una società che stava per sparire»". E ancora: "Pro Piacenza fuori dal calcio. Tacchini a Burzoni: Che errore vendere a questa gente. «Aveva avuto il mandato per la fusione col Piacenza, invece...»".

Altri interventi riportato dal quotidiano sono quelli del dg Palumbo («Ce l'ho messa tutta, ma mi è mancato il tempo»), del massaggiatore Picciarelli («Giocare quel 20-0? Una scelta convinta, mi spiace per i ragazzi») infine dell'ex Londrosi («Provvedimento giusto ma tardivo»).