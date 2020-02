vedi letture

Tuttosport: "Pari del Bari a Terni la vetta s'allontana"

Ha il sapore della resa in chiave primo posto il pareggio fra Ternana e Bari registrato ieri sera nel match del 'Liberati' di Terni per il turno infrasettimanale del Girone C della Serie C. "Pari del Bari a Terni la vetta s'allontana" titola in merito Tuttosport che poi commenta: "Simeri salva i galletti".