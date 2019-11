© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Carpi è spettatore interessato per il futuro dell’attaccante Kevin Lasagna ora in forza all’Udinese (che lo ha pagato 4,5 milioni di euro). Il calciatore infatti è nel mirino dell’Inter che cerca rinforzi per il reparto offensivo e vanta ottimi rapporti con il club friulano. Un affare che potrebbe concretizzarsi a gennaio con il club emiliano che tifa per i nerazzurri, come riporta la Gazzetta di Modena, visto che vanta una percentuale sulla rivendita dell’attaccante pari a circa l’8% di quanto incasserà l’Udinese.