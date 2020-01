Il Padova come il Milan: quando il calcio è... questione di famiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di padre in figlio. Perché alle volte il calcio può davvero essere una questione di famiglia.

Nella giornata di ieri il Padova ha ufficializzato sulla panchina, a posto dell'esonerato Salvatore Sullo, Andrea Mandorlini che, per la prima volta in carriera, allenerà suo figlio Matteo Mandorlini, al quarto anno in biancoscudato.

Secondo caso della storia del calcio italiano, con il primo da ricercare in Serie A: Cesare Maldini. Il compianto ex difensore, il 14 marzo 2001 assunse il ruolo di direttore tecnico sulla panchina del Milan, affiancando l'allenatore Mauro Tassotti in sostituzione dell'esonerato Alberto Zaccheroni: capitano del Diavolo, suo figlio Paolo Maldini.