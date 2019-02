"Entella da sola in vetta alla Serie C, il lungo inseguimento ora è finito": questo il titolo completo del titolo che Il Secolo XIX riserva alla pagina sportiva sull'Entella, che ieri, nel recupero della 5^ giornata, ha battuto la Pistoiese.

Sulla gara: "L'ultima volta che l'Entella ha raggiunto la vetta della Serie C in solitaria non l'ha più mollata. Un buon auspicio ora che il lungo inseguimento è finito: Pistoiese battuta in rimonta e primo posto in banca, il tutto in attesa del big match di domenica al Comunale col Piacenza. Nel ruolo di inseguitrice l'Entella è andata alla grande, ma ora dovrà essere brava a recitare quello della lepre. La gara con la Pistoiese l'ha spedita dall'altra parte della barricata e, in una stagione piena zeppa di ostacoli, il percorso non poteva che essere complicato".