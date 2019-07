Il sindaco di Avellino: "È il momento giusto per rilevare la squadra"

© foto di Matteo Ferri

Giornata intensa ad Avellino, con i commissari giudiziali nominati dal tribunale di che devono sciogliere le riserve circa il caos Sidigas, e il dissequestro degli averi della stessa. tra i quali figura anche l'Avellino. Come riferisce tuttoavellino.it, i tre commissari hanno incontrati il sindaco Gianluca Festa per poi prendere parte al summit con i vertici della Sidigas.

In merito a ciò, il sindaco si è così espresso:

"Occasione per conoscere i commissari, c'è stata massima disponibilità a collaborare nell'interesse di Sidigas e dei due club. Nei prossimi giorni c'è l'auspicio che ci siano offerte per l'acquisto e ci saranno di conseguenza altri incontri. Sono convinto che nella giornata di oggi, o domani, qualche proposta arriverà. Sarà quello il momento in cui si ragionerà concretamente sulla cessione. Argomento che rimane di competenza dei commissari e di Baldassarre. E' il momento giusto per chi vuole veramente bene all'Avellino. Se ho sentito la società? Sono in contatto costante sia con De Cesare che Mauriello, ci aggiorniamo, non ci sono però novità. Penso che ci saranno incontri e domani si potrà fare un primo punto della situazione in maniera concreta. E' evidente che anche ai commissari è chiara la scadenza del 31 luglio e le spese che ne concerne. Aspettiamo le offerte e attendiamo le valutazioni dei commissari".

Conclude: "Mi rifaccio alle parole di Mauriello che ha manifestato l'idea di voler vendere in presenza di offerte concrete. Sollecito però di nuovo coloro che sono intenzionati a compare. E' il momento giusto e il più appropriato".