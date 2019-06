Il sindaco Landella: "Il Foggia non può morire e ripartire dai dilettanti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso un post sul proprio profilo Facebook il sindaco di Foggia Franco Landella ha nuovamente chiamato a raccolta tutte le forze economiche cittadine affinché il Foggia calcio non sparisca e possa iscriversi alla prossima Serie C nell'anno del centenario dalla fondazione. Questo il post del primo cittadino pugliese:

"Non possiamo consentire che il calcio a Foggia possa ripartire dalle serie dilettantistiche, soprattutto nell'anno del centenario. Per questo motivo ho rivolto un appello ad alcuni imprenditori della città affinché il Foggia Calcio possa continuare ad esistere. Tuttavia, manca un ultimo sforzo per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C con una non remota possibilità di ripescaggio in serie B viste le difficoltà economiche di alcune società. E in considerazione dell'imminente scadenza rivolgo un appello alla classe imprenditoriale, agli artigiani ed ai commercianti Foggiani per dare una mano alla squadra della nostra città. I gloriosi colori rossoneri devono continuare a rappresentare decine di migliaia di tifosi che negli ultimi anni hanno dimostrato amore ed attaccamento verso la maglia. - continua Landella - Ho intenzione di promuovere un club degli “Innamorati di Foggia e del Foggia”, ovvero coloro che daranno una mano alla squadra al fine di consentirne l’iscrizione al prossimo campionato, che verrà presentato in una manifestazione pubblica nell’aula consiliare di Palazzo di Città. È giunto il momento di sentirci comunità e di stringerci attorno alla nostra squadra di calcio".