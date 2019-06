Il Trapani torna in Serie B: vittoria ai playoff contro il Piacenza

È il Trapani l’ultima formazione promossa in Serie B. La formazione siciliana ha vinto 2-0 la sfida di ritorno dei playoff di Serie C contro il Piacenza, dopo lo 0-0 dell’andata In gol Nzola al 21’ e Taugourdeau all’84’. Per il Trapani è ritorno in Serie B dopo due anni di purgatorio in Serie C.