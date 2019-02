Imolese, Dionisi: "A Rimini passaggio di maturità pagato con la sconfitta"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta subita a Rimini, il tecnico dell'Imolese Alessio Dionisi ha detto: "Nel primo tempo siamo stati molto lenti e prevedibili. Il Rimini aspetta e gioca sulle ripartenze, noi abbiamo già affrontato squadre di questo tipo e in altre circostanze siamo stati più bravi. Con la Sambenedettese, ad esempio, siamo riusciti almeno a non concedere nulla. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma non siamo riusciti a raddrizzare la partita. Credo che sia un passaggio di maturità, oggi l’abbiamo pagato con una sconfitta. Credo che sull’episodio di Hraiech ci sia poco da dire: era rigore clamoroso, ma ormai è inutile parlare degli episodi. Ci può stare che l’arbitro sbagli, proprio come abbiamo fatto noi nel primo tempo”.