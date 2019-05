Imolese, Ghinassi: "È come se avessimo vinto tre campionati"

© foto di Giovanni Padovani

Dopo la clamorosa vittoria in casa del Monza per 3-1 il direttore sportivo dell’Imolese Filippo Ghinassi ha parlato a Tuttoc.com del successo e del percorso compiuto fin qui dal club emiliano: “C’è grande soddisfazione per quanto fatto ieri, ma al tempo stesso la consapevolezza di non aver ancora superato il turno. Abbiamo visto anche nelle massime competizioni europee che tutto è possibile e che risultati considerati in cassaforte sono stati ribaltati all’ultimo secondo. E se succede in Champions figuriamoci se non può succedere in Serie C. Non dobbiamo abbassare la guardia contro un avversario forte come il Monza che verrà a Imola per ribaltare il risultato. Noi però in casa siamo rimasti imbattuti per un lungo periodo, ma proprio i brianzoli interruppero quel momento. Sicuramente è positivo giocare in casa nostra però. - conclude Ghinassi tracciando un primo bilancio – Il nostro percorso è partito l’estate scorsa approcciandoci alla Serie C come gli ultimi arrivati che dovevano mantenere la categoria, poi passo dopo passo abbiamo fatto i nostri conti e alzato l’asticella una volta conquistata la certezza matematica a febbraio. Umiltà e spensieratezza sono state la nostra forza. È come se avessimo vinto tre campionati, salvezza, play off e terzo posto, che è stata la più alta posizione di classifica nel professionismo, dopo il 7^ posto della stagione '69-'70. Giocare senza l'obbligo di dover vincere, ma solo con la voglia di vincere, è un'arma in più per noi".