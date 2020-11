Imolese, il blackout allo stadio è ko a tavolino. Comune a sostegno del ricorso presentato

Un guasto a una torre faro del "Romeo Galli" è costato caro all'Imolese, che domenica non ha potuto disputare il confronto contro il Sudtirol e si è quest'oggi vista recapitare, dal giudice sportivo, una sconfitta a tavolino per 3-0.

Dura sfogo, già nel weekend, da parte del club, che ora presenterà ricorso: "La società Imolese Calcio 1919 comunica che in merito alla decisione del giudice sportivo contenuta nel comunicato n.170/DIV del 17 novembre 2020, relativa alla gara di campionato tra Imolese e SudTirol dello scorso 15 novembre sanzionata con la sconfitta della squadra di casa con il punteggio di 0-3, intende presentare regolare ricorso".

Ed ecco che sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Imola Marco Panieri, che si è detto disponibile a sostenere il ricorso alla giustizia sportiva che la stessa Imolese ha deciso di presentare. Questa la nota dell'amministrazione comunale:

"Il sindaco di Imola, Marco Panieri, era presente ieri pomeriggio allo stadio comunale “Romeo Galli” per la partita di calcio dell’Imolese. “Sono arrivato alle 17 ed ho potuto constatare che fino alle 17,15 l’impianto di illuminazione costituito dalle 4 nuove torri faro funzionava perfettamente, poi dalle 17,15 sono cominciati i problemi in specifico ad una torre faro” ricorda il primo cittadino, che ha anche la delega allo Sport.

Alle ore 17,15 circa, causa un malfunzionamento generatosi nella zona della tribuna, per cause ad oggi ancora da verificare, si è propagato il guasto nel quadro elettrico generale, che ha determinato lo sgancio di un interruttore di protezione, senza porre in evidenzia l'intervento di protezione del sistema. Il risultato ha tolto la corrente alla torre faro collegata all’impianto elettrico della tribuna.

L’apertura dell’interruttore di protezione ha consentito la messa in sicurezza dell’impianto e di conseguenza delle persone.

Solo oggi, dopo due ore di verifiche effettuate durante il sopralluogo, i tecnici della ditta che ha realizzato l’impianto elettrico delle torri faro hanno individuato la possibile causa nell'attivazione della protezione dell’impianto stesso, causando l’interruzione della corrente ad una torre faro. Al termine della verifica l’impianto è tornato perfettamente funzionante.

Si è trattato di un inconveniente imprevisto e imprevedibile: l’impianto elettrico di alimentazione delle 4 torri faro, infatti, è stato regolarmente collaudato e certificato giovedì 5 novembre scorso e da allora è stato utilizzato nel corso di tutta la settimana dall’Atletica Imola Sacmi Avis, senza che si manifestasse alcun tipo di problema.

Panieri: “sostegno all’Imolese nel reciproco rispetto dei ruoli” - “Sono molto rammaricato per l’inconveniente tecnico accaduto, con le conseguenti ripercussioni sulla società calcistica, ma nel contempo ritengo doveroso rispedire al mittente i toni utilizzati in alcune dichiarazioni rilasciate ai media dal presidente della società calcistica” sottolinea il sindaco Marco Panieri. “Ricordo che nelle scorse settimane ho incontrato la società per affrontare tutte le sollecitazioni pregresse al mio insediamento alla carica di sindaco. In quelle occasioni, sul tavolo c’erano molti argomenti, che per me rimangono in essere e per i quali come Amministrazione comunale continueremo ad essere impegnati per trovare soluzioni positive. Proprio perché abbiamo a cuore lo sport e le società impegnate a tutti i livelli nella nostra città, continueremo a sostenere anche l’Imolese Calcio 1919 nei suoi progetti di crescita. In questo contesto, siamo pronti a dare il necessario sostegno all’eventuale ricorso alla giustizia sportiva che l'Imolese riterrà di avviare, contro le sanzioni che dovessero essere comminate alla società, facendo riconoscere l’oggettività e l’imprevedibilità dell’inconveniente accaduto. Non ci tireremo indietro e continuerò a metterci la faccia, come ho sempre fatto e come ho fatto anche ieri. Ma tutto questo potrà avvenire solo in un quadro di reciproco rispetto dei ruoli ricoperti, per il bene di tutto lo sport imolese” conclude il sindaco Marco Panieri".