Imolese, Lanini: "5° posto? Nessuno di noi l'avrebbe mai pensato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’attaccante dell’Imolese Eric Lanini ha parlato a DI. Tv della gara contro il LR Vicenza Virtus e dell’ottimo momento della squadra: “Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto riuscendo a strappare un pari e tenendo a distanza qualche inseguitrice. Vi tenevo a fare bene anche a livello personale e mi spiace solo che sia mancato il gol. - continua Lanini come riporta TuttoC.com- "Un'annata così non l'avevo mai fatta, mi era sempre mancata la giusta continuità. Ma ora sono qui con umiltà e ambizione anche per dare una mano alla squadra e fare il definitivo salto di qualità: la sana concorrenza fa bene, abbiamo un mister molto bravo che ci tiene sulla corda e ci stimola a fare meglio, nessuno di noi avrebbe pensato, a marzo, di essere 5^ in classifica, soprattutto in un girone con tante squadre blasonate. Obiettivo? I play off sono una vetrina importante e dobbiamo centrarli. Poi non avremo nulla da perdere".