Imolese, Zocchi sull'esonero di Atzori: "Scelta fatta per rivitalizzare l'ambiente"

Il direttore sportivo dell'Imolese Moreno Zocchi dalle colonne del Corriere Romagna ha spietato i motivi che hanno portato all'addio con Gianluca Atzori: “Non c'è niente di personale né col mister né con lo staff tecnico, ma in questi ultimi giorni abbiamo visto come fossero venute a mancare certe motivazioni, probabilmente un aspetto collegato alla lunga sosta che sembrava definitiva e che invece ci vedrà tornare in campo. La scelta è stata presa per rivitalizzare l'ambiente, ora dobbiamo ripartire a testa bassa per giocarci la salvezza".