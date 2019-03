Juve U23, Zanimacchia: "Vogliamo i playoff. CR7? Che emozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non prenoto le ferie, pensiamo ai playoff". Parola di Luca Zanimacchia, 20enne jolly offensivo della Juventus Under 23, intervistato da Tuttosport: "Quando avevo 16 anni negli Allievi del Varese giocavo poco, ho passato dei momenti difficili. Adesso a volte mi alleno con Ronaldo e tutte le volte mi dico 'cavoli, è davvero CR7'".

Sulla squadra.

"Ora non siamo più una squadra di settore giovanile che milita in Lega Pro. Siamo in crescita, più maturi".