Juve U23, Zauli: "Tanti giovani sono cresciuti in questa stagione. Il progetto va avanti"

Nonostante la sconfitta e l'eliminazione dai play off il tecnico della Juventus U23 Lamberto Zauli vede il bicchiere mezzo pieno per quanto riguarda la stagione dei bianconeri: "Sapevamo di incontrare una squadra forte e molto aggressiva, ma nel complesso la gara è stata equilibrata e senza grandi occasioni da rete. Poi a dieci minuti dalla fine siamo stati puniti per una piccola disattenzione e non siamo riusciti a reagire. Nonostante la sconfitta voglio fare i complimenti ai miei giocatori perché si è chiusa una stagione positiva. - continua Zauli nel dopo gara - Tanti giovani sono cresciuti nel corso dell'anno in un campionato come la Serie C che è formativo e importante. Sono certo che il progetto continuerà a crescere stagione dopo stagione".