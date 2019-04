© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A osservare da vicino la Juventus Under 23, vittoriosa sul campo del Gozzano, ieri pomeriggio c’era anche un tifoso d’eccezione come Moise Kean. L’attaccante della prima squadra bianconera, come riporta Il Corriere dello Sport, ha approfittato del giorno libero per recarsi nella città in cui è nato e sostenere i compagni della seconda squadra. Una presenza che non è passata inosservata con tanti spettatori che si sono messi in fila per stringergli la mano, scattare un selfie o semplicemente incoraggiarlo dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League.