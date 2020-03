Juventus U23, per Fabio Pecchia torna l'incubo della finale di Coppa Italia Serie C

vedi letture

Il precedente brucia e il riscatto tarda ad arrivare. Nella speranza che la stagione calcistica possa riprendere prima o poi in qualche modo, Fabio Pecchia rivive l’incubo della finale di Coppa Italia Serie C. Ne aveva potuto giocare solo un pezzo sette anni fa, nella stagione 2002/2003, quando guidava il Latina.

Dopo la gara d’andata vinta in rimonta sul campo del Viareggio, infatti, Pecchia fu esonerato e dunque non riuscì a festeggiare il successo con i suoi. “Quella finale me la sento derubata” aveva ammesso il tecnico qualche settimana fa, quando la stagione era ancora in piena attività e si contavano i giorni alla doppia sfida con la Ternana.

Poi l’emergenza Coronavirus a frenare l’entusiasmo, lo stop della stagione a risvegliare quella pagina amara della sua carriera da allenatore. Per la Juventus Under 23 sarebbe il primo trofeo della sua piccola storia di due anni, oltre che un altro traguardo di un progetto che in Italia ha visto finora i bianconeri protagonisti solitari.