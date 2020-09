Kanoutè-Palermo, la precisazione del giocatore: “Il mio agente è Maurizio De Rosa”

Nelle ultime ore il nome di Mamadou Kanoutè del Catanzaro è finito nuovamente sulle cronache di mercato in merito ad un possibile suo approdo al Palermo. In tal senso su alcuni portali siciliani sono uscite alcune dichiarazioni di alcuni operatori che lo stesso Kanoutè ha tenuto a smentire attraverso le pagine di Tmw: “Riguardo all’intervista pubblicata sulla testata giornalistica online tifosipalermo attribuita al signor Claudio Tonioli, che si dichiara il mio agente, dichiaro che il signor Tonioli non è il mio agente e che l’unica persona che cura i miei interessi è l’avv. Maurizio De Rosa.

Aggiungo di non conoscere questo signor Claudio Tonioli e che nei suoi confronti sarà sporta denuncia presso le competenti autorità sportive, nonché presso la competente procura della Repubblica per i reati riscontrabili nella sua condotta”.