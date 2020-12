L'Alessandria si rinforza a centrocampo: ballottaggio tra Agazzi e Bruccini

"Un innesto in mezzo ci sarà: più profili, trattative ben avviate, per chiudere nella settimana che porterà alla gara con il Como. La società vuole dare il nuovo giocatore al tecnico già per una sfida molto importante per noi con la possibilità di allenarsi col gruppo nei giorni prima della sfida. Il profio? Duttile, quindi capace di giocare a due o a tre, con qualità e grande personalità. Abbiamo un solo slot a disposizione, altri movimenti in entrate sono eventualmente legati a uscite": così, come riferisce Tuttosport, il Ds dell'Alessandria Fabio Artico.

E per i grigi, a proposito di centrocampo, il ballottaggio pare essere tra Davide Agazzi, in uscita dal Livorno, e Mirko Bruccini, uomo simbolo del Cosenza. Che piace anche alla Lucchese: i rossoneri sognano un ritorno, che pare però davvero difficilissimo.