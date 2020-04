L'ex Pergolettese Contini: "Monza super. Conobbi Berlusconi al Milan: è un vincente"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto l'ex tecnico della Pergolettese Matteo Contini, esonerato dal club lo scorso 12 novembre. Questo il suo commento al campionato di C, che ha in parte vissuto: "Ero convinto delle potenzialità del Vicenza. La Reggina, invece, mi ha sorpreso: non era facile primeggiare in un girone con Bari, Ternana e altri ottimi avversari. Mi ha deluso il Siena, tra le più accreditate alla promozione in B. Un discorso a parte lo merita il Monza. Berlusconi è un vincente, l'ho conosciuto quando ero alle giovanili del Milan: non ci faceva mancare nulla, l'organizzazione era perfetta. Una sera venne a cena con noi, avevamo appena vinto il Torneo di Viareggio. Carismatico, simpatico, ha una marcia in più".