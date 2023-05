ufficiale Dopo l'addio del Ds Sabbadini, anche mister Contini lascia il Carpi

vedi letture

Non solo il Ds Matteo Sabbadini, a lasciare il Carpi al termine di questa stagione sportiva è anche mister Matteo Contini.

Questo il comunicato del club biancorosso:

"La Società AC Carpi rende nota la decisione di non estendere l’accordo con il tecnico Matteo Contini per la stagione 2022/23.

Al mister, al vice allenatore Ottavio Strano ed al Prof. David Morelli, va il ringraziamento per l’impegno profuso, per la professionalità dimostrata ed un contestuale augurio per un soddisfacente proseguo di carriera".