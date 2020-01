© foto di Gianni Barbieri

Curiosa statistica sportiva quella che ha riportato il Corriere della Sera, che ha stilato la classifica - una top 20 - dei bomber ancora in attività.

Sul podio va la Serie C, considerando che le prime tre posizioni sono occupate da tre attaccanti ora militanti in terza serie: regina la Carrarese, che vanta Francesco Tavano al 1^ posto (a 40 anni 234 gol da professionista) e Massimo Maccarone al terzo, con 211 reti all'attivo. Maccarone superato di un solo gol, 212 da Andrea Caracciolo, punta di diamante della Feralpisalò.