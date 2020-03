La Juventus in prestito - Riccardo Capellini e la sua stagione alla Pistoiese

vedi letture

La continuità paga sempre. Riccardo Capellini, difensore classe 2000 di proprietà della Juve, ne è la prova. Dopo una buona stagione in Primavera, il club ha optato per il prestito alla Pistoiese, così da avere l’opportunità di trovare maggiori spazi sulle indicazioni di un esperto come mister Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre di Cagliari, Lazio e Milan.

Ruolo delicato il suo, in una categoria complessa come la Serie C. Eppure Riccardo ha fatto registrare una crescita interessante settimana dopo settimana. Fino a questo momento ha collezionato diciassette presenze, la sua pulizia di gioco emerge per le sole due ammonizioni rimediate pur avendo duellato abbastanza. Il bilancio di fine stagione sarà la base delle valutazioni per il futuro.