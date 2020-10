La nebbia colpisce ancora: Pro Vercelli-Giana Erminio rinviata a data da destinarsi

Dopo Venezia-Empoli, anche Pro Vercelli e Giana Erminio viene rinviata per nebbia. L’arbitro ha deciso di non far nemmeno iniziare il match, che si sarebbe dovuto giocare alle 20:30, per via della scarsa visibilità dovuta alla foschia. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.