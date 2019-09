La rinascita di Arrighini parte dall'Alessandria

© foto di Federico Gaetano

Una nuova vita calcistica è quella che sta vivendo Andrea Arrighini, recente acquisto dell'Alessandria, con la quale ha siglato un contratto triennale: i grigi scommettono su di lui, lui ha già iniziato a ripagarli. In tre partite un assist e un gol, determinanti: l'assist a Chiarello era valso il pari contro il Gozzano, il gol di ieri la vittoria sul Renate.

La scommessa di Giovannini - A lanciare il classe '90, confermandolo in quel di Pontedera, fu il Dg granata Paolo Giovannini. Una delle tante scoperte del direttore dei toscani, che nel corso degli anni ha sfornato importanti elementi come Bartolomei e Settembrini, per citarne solo due, che sono stabili presenze in Serie B. Quella Serie B che poi Arrighini ha toccato, probabilmente anche con meno fortuna di quella che un ragazzo, esempio anche fuori dal campo, avrebbe meritato. Ma quello che è stato, ormai è stato.

La rinascita dei grigi - Dopo una stagione incolore, la scorsa, e i fasti delle precedenti annati, per l'Alessandria è il momento di risorgere, ripartendo da quelle certezze che la squadra di Scazzola sta regalando. Perché nel complesso, l'avvio di stagione è stato soddisfacente. Anche grazie ad Arrighini, come detto. Un punto di partenza comune, che può aiutare entrambi.