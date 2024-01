Ufficiale Latina, in prestito dal Pisa arriva il classe 2003 Guadagni tra i pali

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Latina "è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dal Pisa del portiere classe 2003 Johan Elia Guadagno. Svedese di nascita, Johan veste maglie importantissime quali quelle del Manchester United e del Copenaghen, prima di passare al Pisa. Quest’anno ha vestito i colori dell’Us Fiorenzuola nel Girone A di Serie C Now".