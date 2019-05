Lecco-Gaburro avanti assieme. Conferme anche da Sanremo

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Marco Del Gratta, patron della Sanremese, dopo l’eliminazione dai play off di Serie D guarda al futuro con in primis il nodo allenatore da sciogliere dopo l’addio con Alessandro Lupo. Fra i papabili c’è anche Marco Gaburro protagonista con il Lecce della promozione in Serie C, ma che difficilmente lascerà la piazza lombarda: “Gaburro? È un'ambizione, un profilo importantissimo, ma da quanto ne so resterà al Lecco. - spiega Del Gratta a Rivierasport.it - Altri nomi? Ci sono dei contatti in corso e non nascondo che Ascoli è uno dei nomi valutati, ma ce ne sono anche altri importanti fra cui uno che ha un trascorso in Serie B”.