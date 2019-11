Lega Pro, Ghirelli a Catania: "Non arretriamo davanti alla violenza"

Fonte: Lega-pro.com

Il Presidente Francesco Ghirelli si è recato nella città siciliana per portare sostegno e vicinanza a Pietro Lo Monaco, il dirigente del Catania Calcio. Il Presidente Ghirelli ha incontrato il Prefetto di Catania, Claudio Sammartino e il Questore di Catania, Mario Della Cioppa, li ha ringraziati per il lavoro che svolgono le Forze dell’Ordine, ed ha partecipato alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Mi sembrava doveroso essere oggi a Catania – ha dichiarato Ghirelli – per esprimere la vicinanza di tutta la Lega Pro a Pietro Lo Monaco e rafforzare il segnale che noi non arretriamo davanti alla violenza, non la tolleriamo e non ha niente a che fare con il nostro calcio. Essere sceso in campo, come ha fatto il Catania ieri in Coppa Italia, è un messaggio forte e la risposta ai delinquenti. Abbiamo dato capacità di unione tra Lega Pro e club e ribadito, tutti assieme, che questi gesti non possono danneggiare il calcio”.